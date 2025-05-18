Hazine Bakanlığı'ndan Londra'daki yatırımcı toplantılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama

Bakanlıktan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Toplantılara, ana düzenleyici olan BNP Paribas ve Türk Ekonomi Bankasının üst düzey yöneticileri de katılmış olup bu iddiaların doğru olmadığı söz konusu kişiler tarafından da teyit edilebilir." ifadesi kullanıldı.

REKLAM advertisement1

Açıklamada, "kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak yalan ve çarpıtılmış bilgileri paylaşan" gazeteci hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan, Bakan Şimşek de, Bakanlığın açıklamasını alıntılayarak, "Biz yalanlama yapmaktan yorulduk, bazıları ise asılsız iddialar üretmekten vazgeçmedi." paylaşımında bulundu.