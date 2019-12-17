Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2020 döneminde Piyasa Yapıcı (PY) olarak faaliyet göstermesi uygun görülen 11 bankayı açıkladı.

Hazine'den dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamaya göre 2020 için PY bankalar Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası olarak belirlendi.

Bu yıl PY olarak belirlenen bankalar arasında yer alan ING Bank, 2020 için ise PY bankalar arasında yer almayacak