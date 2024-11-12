Hazine 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

Hazine 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 12 milyar 79 milyon 710 bin lira tutarında 13 Kasım 2024 valörlü, 11 Kasım 2026 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

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Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.