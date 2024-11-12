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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:04 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:27
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        Hazine 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
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        Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

        Buna göre, 12 milyar 79 milyon 710 bin lira tutarında 13 Kasım 2024 valörlü, 11 Kasım 2026 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

        Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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