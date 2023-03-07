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Haberler İş-Yaşam

"Hayata Dönüş Kredisi"nin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve "Hayata Dönüş Kredisi" adı verilen esnaf ve sanatkara yönelik desteğin detayları şekillendi.12 ay geri ödemesiz olarak 60 ay vadeli olarak işletme kredisi sunulacakken faiz oranı ise yüzde 7,5 olarak belirlendi. Kredi paketi 31 Aralık 2023'te sona erecek

Giriş: 07.03.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
AA

Depremden etkilenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnafa işletme sermayesi oluşturmak, ihtiyaçlarına yönelik finansman sağlamak amacıyla oluşturulan destek paketi ile ilgili detaylar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, söz konusu destekten, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar yararlanacak.

12 AY ÖDEMESİZ 60 AY VADE

Buna göre, esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek. Kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak.

Ödeme sıklığı, 12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak. Mevcut kooperatif ortakları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKK) kefaleti, doğrudan kullandırımlar için banka lehine teminat alınacak.

YIL SONUNA KADAR KULLANILABİLECEK

Kredi paketinin kullandırım koşulları da tespit edildi. Buna göre, depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırım yapılacak.

Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek.

Kredi limiti mevcut işletme kredisi şahıs üst limitine dahil olmayacak, ilave olarak tanımlanacak. Aynı zamanda Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanmış olan esnaf bu krediden faydalanamayacak.

Esnaflık faaliyeti şartı sadece kaydi olarak kontrol edilecek ve deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de krediden faydalanabilecek.

Esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalarına kullandırım yapılacak.

Kredi paketi 31 Aralık 2023'te sona erecek.

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