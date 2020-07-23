Havuçlu tarçınlı kek, çay saatlerimizin vazgeçilmezlerindendir. Tarçın ve havuç fırında pişirirken etrafa yaydığı kokuya bayılacaksınız. Enfes tarifimizi hazırsanız yapmaya başlayalım.

Havuçlu, Tarçınlı Kek Malzemeler;

Havuçlu, Tarçınlı Kek Yapılışı;

Havuçlu, cevizli, tarçınlı kekin püf noktaları;