Havuç tarator nasıl yapılır? Havuç a vitamini bakımından çok zengin bir yiyecektir. Bazı çocuklar havuç yemeyi pek sevmez sizde dilerseniz havucu yoğurda gizleyip çocuklarınıza yedirebilir ya da meze olarak sofralarınızda havuç taratoru sunabilirsiniz.

Havuç Tarator Malzemeler:

3 adet havuç

3-4 yemek kaşığı sıvıyağ

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

Havuç Tarator Yapılışı:

Sıvı yağ genişçe bir tavaya dökülür.

Küçük doğradığımız sarımsaklar kokusu çıkana kadar kavrulur.

Son olarak rendelediğimiz havuçlar karışıma eklenir.

Havuçlar yumuşayana kadar kavrulur.

Yumuşayan havuçlar ocaktan alınır.

Soğuyana kadar bekletilir.

Soğuyan havuçlar çırpılmış ve tuz eklenmiş yoğurdun içerisine dökülür.

Servis tabağına alınarak sunuma hazır hale gelir.