        Tüm Haberler
        HAVELSAN ile Kredi Kayıt Bürosu'ndan stratejik teknoloji işbirliği

        HAVELSAN ile Kredi Kayıt Bürosu'ndan stratejik teknoloji işbirliği

        HAVELSAN ile finansal sistemin bilgi paylaşım merkezi Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasında iş birliğine imza atıldı. İş birliği çerçevesinde ilk aşamada MAIN Yapay Zekâ Platformu olmak üzere HAVELSAN'ın geliştirdiği yazılım ve teknoloji ürünleri, KKB'nin yerli ve güvenli bulutu Kloudeks üzerinden kurumlara hizmet olarak sunulacak

        Giriş: 21.10.2025 - 15:39 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:39
        HAVELSAN ile Kredi Kayıt Bürosu'ndan stratejik teknoloji işbirliği
        HAVELSAN ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasındaki iş birliği kapsamında, KKB'nin TIER IV sertifikalı ve yüksek güvenlikli veri merkezi üzerinde hayata geçirdiği Kloudeks bulut altyapısı, HAVELSAN'ın geliştirdiği yapay zeka, iş zekası, veri tabanı, kurumsal kaynak yönetimi, siber güvenlik ve DevOps çözümleri ile buluşacak.

        HAVELSAN ve KKB arasındaki iş birliğine ilişkin düzenlenen imza töreninde konuşan KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, KKB'nin yeni bulut hizmetleri markası Kloudeks kapsamında HAVELSAN ile yaptıkları iş birliği hakkında şu bilgileri verdi:

        "Veri güvenliği, yüksek erişilebilirlik ve en iyi uygulama prensiplerini gözeterek geliştirdiğimiz yeni bulut hizmeti markamız Kloudeks ile işletmelere TIER IV Sertifikalı Veri Merkezimizde bulut, siber güvenlik, network, GPU, yapay zeka, yönetilen hizmetler ve SaaS (hizmet olarak yazılım) çözümlerini sunuyoruz. Amacımız, işletmelere BT (Bilgi Teknolojileri) süreçlerini, yerli, güvenli ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı üzerinden sunabilmek. İşletmeler BT operasyonlarını Kloudeks üzerinden yürütürken, onlara sunduğumuz hizmetler ile stratejik iş hedeflerine daha rahat odaklanabiliyor. KKB, yerli ve güvenli Kloudeks hizmetleri ile tüm verileri Türkiye sınırları içinde tutarken işletmelerin hem dijital dönüşümünü hızlandırmak hem de rekabet gücünü artırmak için iş birliklerini de hayata geçiriyor. HAVELSAN ile yaptığımız iş birliği de bu yaklaşımı net olarak gösteriyor. Bu iş birliğiyle HAVELSAN'ın başta yapay zeka alanında olmak üzere iş zekası, veri tabanı, kurumsal kaynak yönetimi, siber güvenlik ve DevOps alanlarındaki çözümlerini işletmelere uçtan uca servis olarak sunmayı planlıyoruz."

        HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise yurt içinde üretilen verilerin güvenli bir şekilde yurt içinde kalmasına yönelik önemli yazılım çözümleri geliştirdiklerini ve bu konuda yerli iş birliklerini de her zaman desteklediklerini belirterek, "Üretken yapay zeka platformumuz MAIN başta olmak üzere, kurumların sunucularında çalışan, verilerin güvenli şekilde üretilmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemlerimizi, güvenli bir bulut altyapısında finans sektörünün hizmetine sunmak üzere yeni bir iş birliğine imza attık. HAVELSAN'ın yüksek güvenlikli yazılımlarında üretilen ve yönetilen veriler, KKB'nin yerli ve güvenli bulut çözümü olan Kloudeks altyapısında, özel bir bulut ağında korunarak finans sektörünün kritik kurumlarının kullanımına sunulacak. Bu iş birliğinin, bankacılık sektörü başta olmak üzere, veri gizliliğinin kritik önemde olduğu finans sektöründe HAVELSAN ürünlerinin de daha çok tercih edilmesinin önünü açmasını bekliyoruz. Askeri güvenlik yazılımlarının Türkiye'deki öncü geliştiricisi olarak, 43 yıllık tecrübemizin, finans sektörü için de değerli bir referans olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

