Havalimanında kendi kendine park edecek

HABERTURK.COM

Bosch, Mercedes-Benz ve otopark işletmecisi Apcoa, yakın gelecekte Stuttgart Havaalanında sürücüsüz ve tam otonom park etme servisini kullanıma sokmayı planlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Bosch ve Mercedes-Benz tarafından birlikte geliştirilen otonom vale park etme (AVP) sistemi ticari kullanıma hazır hale getirilecek.

Stuttgart Havaalanındaki P6 otoparkının, planlanan ticari otonom park etme servisi için pilot görevi göreceği bilgisi paylaşılırken, yapılan testlerde kullanılan Mercedes-Benz S-Serisi'nde yer alan Seviye 4 otonom teknolojinin Bosch altyapısı ve otopark işletmecisi Apcoa’nın dijital platformu APCOA FLOW ile etkileşime geçmesi sağlanıyor. Bu platformun, tüm park etme sürecinden bilet ve nakit para kullanımını kaldırdığı aktarılıyor.

Konuya ilişkin konuşan Bosch Ağa Bağlı Mobilite Çözümleri İcra Kurulu Üyesi Christoph Hartung, "Bosch, Mercedes-Benz, Apcoa ve Stuttgart Havaalanı, park etmeyi tamamen otomatik hale getirme konusunda birlikte çalışmak istiyor" diye konuştu.

Sistemin işleyişi ile ilgili bilgiler de paylaşılırken, AVP kullanıcıları için P6 otoparkının girişinin hemen arkasına araç bırakma ve alma alanı kurulacağı kaydedildi.

Kullanıcıların terminale giderek check-in işlemini gerçekleştirirken, S-Serisi'nin ise altyapı teknolojisinin sağladığı bilgilerin rehberliğinde bodrum kata kendi kendisini park edeceği öğrenildi.

Öte yandan, Stuttgart Havaalanındaki pilot otopark ve boş park yerlerini tespit edebilen, sürüş koridorunu ve çevresini takip edebilen ve koridordaki engelleri veya insanları algılayabilen Bosch'un video kameralarının ilk kez kullanılacağı yer olacağı da bildirildi. Bugüne kadar, bu amaçlar için lidar sensörlerin kullanıldığı kaydedildi.