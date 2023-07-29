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        Haberler Gündem Son dakika: HAVA SALDIRISI OYUNCULARI VE KONUSU | Hava Saldırısı (Air Strike) filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

        Hava Saldırısı (Air Strike) filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

        Hava Saldırısı oyuncuları ve konusu araştırmaları hız kazandı. 29 Temmuz Cumartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Hava Saldırısı (The Bombing) filminin oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. İşte Hava Saldırısı (The Bombing) oyuncuları ve konusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 21:30
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        • 1

          Yönetmen koltuğunda Feng Xiao'nun oturduğu Hava Saldırısı (The Bombing) filmi 29 Temmuz Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında seyirci ile buluştu. Senaryasonu Ping Chen'in kaleme aldığı Hava Saldırısı (Air Strike) filmi oyuncuları ve konusu merak edildi. 2018 yılında Çin'de vizyona giren filme ilişkin "Hava Saldırısı (Air Strike) filmi oyuncuları kimler, konusu ne?" araştırmaları hız kazandı. İşte Hava Saldırısı konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

        • 2

          HAVA SALDIRISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

          1940'ta, 2. dünya Savaşı sırasında geçen filmde farklı hikayelere ve geçmişlere sahip olan 5 Çin vatandaşı, ordu için büyük önem taşıyan bir silahı korumak adına Japonya Hava Kuvvetleri'nin amansız saldırılarına direniyor.

        • 3

          HAVA SALDIRISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Wei Fan - Uncle Cui

          Bruce Willis - Jack

          Song Seung-Heon - An Minxun

          Simon Yam - Air Defense Comander

          Nicholas Tse - Lei Tao

          Ye Liu - Xue Gangtou

          William Chan - Cheng Ting

          Eric Tsang -

          Shengyi Huang - Du Mei

          Janine Chang - Qian Xue

          Xiaoqing Liu

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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