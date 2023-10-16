Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Marmara bölgesinde 13.00 ile 21.00, Doğu Anadolu'da ise 04.00 ile 21.00 saatleri arasında şiddetli sağanak beklendiği bildirildi. Sekiz kent içinse "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. İşte o kentlerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor..png
8 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Öte yandan Bartın, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Bitlis, Kastamonu ve Van için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu.
KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI
Batı ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın, bugün sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan doğusu güneybatıdan öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor..png
BU SAATLERE DİKKAT
Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 04.00 ile 21.00 saatleri arasında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor..png