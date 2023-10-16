HAVA DURUMU SON DAKİKA: | Meteoroloji Marmara için saat verdi! Sarı alarm! Sağanak geliyor! Hava durumu nasıl olacak?

HAVA DURUMU SON DAKİKA: | Meteoroloji Marmara için saat verdi! Sarı alarm! Sağanak geliyor! Hava durumu nasıl olacak?

REKLAM advertisement1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

.png

8 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Öte yandan Bartın, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Bitlis, Kastamonu ve Van için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu.

REKLAM

.png

KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Batı ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın, bugün sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan doğusu güneybatıdan öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

.png

BU SAATLERE DİKKAT

Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 04.00 ile 21.00 saatleri arasında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

.png

Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı Haberi Görüntüle

ÖNERİLEN VİDEO