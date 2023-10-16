Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli poyrazın etkili olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de toz taşınımı etkili olacak. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.