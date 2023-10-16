Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! 16 Ekim MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! 16 Ekim MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 20° Ankara Kısmen Güneşli 22° İzmir Güneşli 26° Antalya Güneşli 28° Trabzon Kısmen Güneşli 22° Bursa Yağmurlu 20° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 24° Gaziantep Kısmen Güneşli 24° Ağrı Yağmurlu 16° Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. REKLAM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.