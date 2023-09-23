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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika haberi | Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü! Hava durumu bugün nasıl olacak?

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!

        Yurt genelinde kuraklık devam ederken, sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Eylül ayında adeta Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde temmuz sıcağı yaşanacak. Uzmanlar; 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıyor. İşte son verilere göre illerimizde bugün beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 07:28 Güncelleme: 23.09.2023 - 07:28
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

        Hava sıcaklığı ise yükseliyor; ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar; 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık.

        İSTANBUL: 32, Az bulutlu ve açık.

        İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

        BURSA: 33, Az bulutlu ve açık.

        KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık.

        EDİRNE: 35, Az bulutlu ve açık.

        SAKARYA: 32, Az bulutlu ve açık.

        DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık.

        MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık.

        ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık.

        HATAY: 35, Az bulutlu ve açık.

        MERSİN: 31, Az bulutlu ve açık.

        ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık.

        KONYA: 30, Az bulutlu ve açık.

        KAYSERİ: 30, Az bulutlu ve açık.

        SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık.

        BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu.

        KASTAMONU: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        KARS: 25, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

        VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık.

        GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık.

        SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık.

        ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık.

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        #hava durumu
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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