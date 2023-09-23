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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR Hava sıcaklığı ise yükseliyor; ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar; 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık. İSTANBUL: 32, Az bulutlu ve açık. İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık. BURSA: 33, Az bulutlu ve açık. KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık. EDİRNE: 35, Az bulutlu ve açık. SAKARYA: 32, Az bulutlu ve açık. DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık. MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık. ADANA: 36, Az bulutlu ve açık. ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık. HATAY: 35, Az bulutlu ve açık. MERSİN: 31, Az bulutlu ve açık. ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık. KONYA: 30, Az bulutlu ve açık. KAYSERİ: 30, Az bulutlu ve açık. SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık. BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu. KASTAMONU: 30, Parçalı ve az bulutlu. SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu. ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu. SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu. TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. REKLAM ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu. KARS: 25, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu. VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu. DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık. GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık. SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık. ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık.

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