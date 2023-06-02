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Ankara, İstanbul, İzmir için uyarı! 29 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yarın; İç Anadolu'nun kuzeyi, Ege ve Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte "sarı" alarm verilerek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulunulan 29 ilimiz...

Giriş: 02.06.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika | Ankara, İstanbul, İzmir için uyarı: 29 kente
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

AA'da yer alan habere göre Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasında ve boğaz çevresinde etkili olacağı öngörülüyor.

ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİ AZALACAK

Kuvvetli yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İÇ EGE VE GÖLLER YÖRESİNDE SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Manisa çevreleri ile Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacak.

"SARI" ALARM VERİLEN 29 KENT

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 29 kentimiz ise şöyle: "Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sinop, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce."

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