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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sis ve fırtına var - Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sis ve fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Doğu Anadolu'da kuvvetli poyraz etkili olacak. Bölgede çığ tehlikesi devam ediyor. İç bölgelerde ise sis ve pus bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 07:29 Güncelleme: 28.02.2024 - 07:31
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        Yağış yok, sis ve fırtına var
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        Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 16°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 21°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 20°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 17°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 16°

        Ağrı

        Güneşli

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #son dakika haberleri
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