09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü şarkıcı Hatice, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan evlenme teklifi aldı.
"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜM"
Doğum gününde sevgilisinden evlenme teklifi alan Hatice, paylaştığı fotoğrafa, "En güzel doğum günü hediyemi aldım ben... Seni seviyorum hayatımın anlamı" notunu düştü.
ESKİ SEVGİLİSİ MEKANI MI BASTI?
İddiaya göre; Hayatının en mutlu anlarını sosyal medyasından paylaşınca ise eski sevgili Ender Ataç harekete geçti. Ender Ataç, Hatice'nin bulunduğu mekana aniden gelince ortalık karıştı.
"EVLİLİK YAKIN"
Hatice, "Ali Kemal'e 'Biraz aynı evde yaşayalım, zaten olursa olur' dedim. Evlilik tarihi yakın. İlişkimiz evliliğe doğru gidiyor" şeklinde konuşmuştu.
Şarkıcı Hatice, geçen hafta skandal sözleriyle eleştirilen Can Yaman için, "Sevgilim daha yakışıklı" şeklinde yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.
İLK EŞİ VEFAT ETMİŞTİ
Şarkıcı, ilk evliliğini kendisi gibi şarkıcı olan Güney Aydan ile gerçekleştirmişti. Ancak Aydan, 2003 yılında beyin kanaması nedeniyle vefat etmişti.
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