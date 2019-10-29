Sevgilisiyle arasındaki yaş farkına dikkat çeken bazı takipçilerine sinirlenen Hatice de, "Adam çirkin olur parası var dersiniz! Adam yakışıklı olur kadının parası var dersiniz saçmalığı! Bizim ilşkimiz saf, temiz ve çıkarsız. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz. 8 aydır maşallah çiçek gibiyiz. Siz ne biliyorsunuz da konuşuyorsunuz? İnşallah o kötü kalpleriniz bir an önce çiçek açar. Aramızdaki yaş farkı sizin akıl yaşınız kadar!" açıklamasını yaparak tepkisini dile getirdi.