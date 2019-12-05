Kadın hayranına verdiği çirkin cevap ve 'libido' açıklaması ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Can Yaman sorusuna ünlü şarkıcı, "Kendi dalında başarılı ama ne abarttınız bu Can Yaman'ı. Benim sevgilim ondan daha yakışıklı" dedi.