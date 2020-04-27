TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında sinemaseverlerle buluşan 'Senaryo Sohbetleri' programının 3'üncü konuğu Hatice Şendil oldu. Şendil, en büyük hayallerinden birinin kendi yazdığı senaryoda oynamak olduğunu söyledi

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen 4'üncü DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen 'Senaryo Sohbetleri' devam ediyor. Yönetmen Bora Talat Oyacı'nın moderatörlüğünü yaptığı, her çarşamba ve cumartesi saat 21'de yayınlanan programın 3'üncü bölümünde 'Oyuncu Gözüyle Senaryo' başlığıyla Hatice Şendil konuk oldu.

Sosyal medyadan ve YouTube üzerinden sorulan soruları cevaplayan Hatice Şendil, oyunculuk deneyimlerini, oyuncunun senaryoyla ilgili ilişkisiyle değişen ve gelişen dünyada dijital platformların durumu hakkında da düşüncelerini paylaştı; "Bir karakterin izleyiciye çok şey ifade etmesi gerekir. 'Senarist ve yönetmen ne anlatmak istiyor?' sorusu biz oyuncular açısından çok önemli. Bizler oyuncu olarak onu anlıyoruz ve senaryoyu okuyunca ne yapacağımızı kafamızda şekillendirerek o karaktere bürünüyoruz. Bazı koşullarda karakterimizin inandırıcılığı için senaryoda bazı değişiklikler istiyoruz. Oyuncu o dünyanın içinde olmalı ve rolünü hissetmeli ki aynı etkiyi seyirciye aktarabilsin."

Hatice Şendil, 3 yıldır ekranlarda olmadığını fakat bu süreçte de kendine çok şeyler kattığını, daha dolu dolu bir şekilde dönmeyi hedeflediğini belirtirken en büyük hayallerinden birinin kendi yazdığı senaryoda oynamak olduğunu söyledi; "Oyunculuk, bir olma halidir. Oynadığım tüm karakterleri çok seviyorum ve hiçbirini birbirinden ayıramam. Kadın oyuncuların kendilerini ideal kadından çıkarıp gerçek kadın olmalarına daha çok eğilmemiz gerekiyor."