Hatayspor: 5 - Osmaniyespor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Hatayspor, evinde Osmaniyespor FK'yı 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Hatayspor ile Osmaniyespor FK karşı karşıya geldi. Mersin Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Hatayspor oldu.
Stat: Mersin
Hakemler: Batuhan Kolak, Yusuf Bozdoğan, Oğuz Kağan Çalışır
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir (Dk. 77 Yiğit Ali Buz), Oğuzhan Matur, Selimcan Temel (Dk. 71 Ali Yıldız), Abdulkadir Parmak (Dk. 62 Görkem Sağlam), Okoronkwo (Dk.46 Rui Pedro), Boutobba, Bamgboye, Stranberg (Dk. 62 Aboubakar)
Osmaniyespor FK: Numan Soysal, Halil Karataş, Selahattin Furkan Cöcü (Dk. 56 Emirhan Çavuş), Serhan Yılmaz (Dk. 46 Taylan Özgün), Emircan Birinci (Dk. 71 Gürcan Gözüm) , Mertcan Akkaya, Berke Çelik (Dk.46 Osman Yavuz), Alper Aşkın, Oğuzhan Şahin Uzun (Dk. 62 Birkan Öksüz), Mehmet Aslan, Muhammet Yusuf Ocak
Goller: Dk. 23 ve 45 Stranberg, Dk. 66 Rui Pedro, Dk.75 Bamgboye, Dk. 90+2 Aboubakar (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Selahattin Furkan Cöcü, Dk. 39 Mehmet Aslan (Osmaniye FK) Dk. 24 Kerim Alıcı (Hatayspor)