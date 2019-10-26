Hatay'a ait 600 yemek çeşidinden biri olan tepsi kebabı, hem lezzeti hem de görüntüsüyle tadanlardan tam puan alıyor.

İHA'nın haberine göre yüzyıllardır Hatay'da yapılan tepsi kebabı kasaptaki işlemlerin ardından taş fırında odun ateşinde pişirilerek sıcak ekmekle sunuma hazır hale getiriliyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uzun yıllardır kasaplık yapan Haydar Öter, tepsi kebabının Hatay halkının olduğu kadar yerli ve yabancı turistlerin de ilk tercihi olduğunu söyledi.

Tepsi kebabının koyun ve dana etinin karşımı ile yapıldığını ifade eden Öter, "Tepsi kebabı etiyle meşhur. Yüzde 70'i koyunun kaburga etinden yüzde 30'u ise dananın kaburga etinden yapılıyor. Tepsi kebabı için kullanacağımız ete sarımsak, çeşitli baharatlar, isteğe göre tatlı veya acı biber kullanıyoruz" dedi.

Tepsi kebabının bir çok pişirim tekniği olduğuna da dikkat çeken Öter, tepsi kebabının tadını iyi alması için en uygun pişirme tekniğinin odun ateşi olduğuna dikkat çekti. Hatay'ın tepsi kebabı konusunda en meşhur yer olduğunu anlatan Öter, "Birçok yerde tepsi kebabı yapılabilir ama hiçbir yer Hatay gibi olamaz bu iş için önce dürüstlük lazım sonra da bu işe aşık olmak lazım bu işi sevmedikten sonra boş. Biz işimizi severek, saygı duyarak yapıyoruz" diye konuştu.