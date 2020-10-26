Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. İşte konuyla ilgili olarak Anadolu Ajansı haberi ve Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamaları...

HATAY'DA PATLAMA!

Hatayın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA!