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        Haberler Gündem Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi refüjde ölü bulundu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi refüjde ölü bulundu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde refüjde hareketsiz şekilde duran şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 23:21 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:21
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        Hatay'da bir kişi refüjde ölü bulundu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi refüjde ölü bulundu. Ocaklı Mahallesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin Ercan Kaya (48) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kayanın cesedi otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Hatay
        #dörtyol
        #haberler
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