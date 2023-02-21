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Hatay depremleri sonrasında Kahramanmaraş'ta olumsuzluğa rastlanmadı

Hatay'ın peş peşe depremlerle yeniden sarsılmasının ardından Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, Kahramanmaraş'ta Hatay depremleri nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi

Giriş: 21.02.2023 - 01:28 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay depremleri sonrası Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama
AA

Kahramanmaraş Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremin, Kahramanmaraş'ta da yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre; deprem sonrası yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan, ağır hasarlı binalardan uzak durmaları istendi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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