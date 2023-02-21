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Hatay'da üç dakika arayla gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem bölgede panik yaratırken, Prof. Dr. Naci Görür kritik bilgiler aktardı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili ilk analizlerini kişisel Twitter profilinden paylaştı.

Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları şöyle:

"Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir.

Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var."