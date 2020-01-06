Reuters

Alman otomotiv üreticisi Daimler, ABD'de 2001 ve 2011 yılları arasında sattığı 744 bin otomobilini geri çağırmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yıllarda ülkede satılan Mercedes-Benz marka otomobillerin açılabilen cam tavanlarında (sunroof) sorun tespit edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, 2001 ve 2011 yılları arasında ABD'de satılan C- Sınıfı, CLK, CLS ve E-Sınıfı modellerinin cam tavanlarının yerinden çıkma riskinin bulunduğu aktarılıyor.

Mercedes-Benz, geçtiğimiz ay da ABD'de 1.4 milyon aracın geri çağırılması sonucu, 20 milyon dolarlık bir cezaya mahkum edilmişti.