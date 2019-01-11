Hastanelerde iletişim ve tanıtım birimi kurulacak

11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin daha iyi ve nitelikli tanıtımı amacıyla hastanelerde iletişim ve tanıtım birimi kuracak.
AA'nın haberine göre; Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıda, sağlık tesisleri tarafından sunulan nitelikli hizmet ve iyi uygulamaların tanıtımındaki öneme dikkat çekildi.
Bu kapsamda, sağlık tesisleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetleri yerine getirmek üzere şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, dal hastaneleri, 200 yatak ve üzeri devlet hastaneleriyle ağız ve diş sağlığı hastanelerinde, "İletişim ve Tanıtım Birimi" oluşturulacak.
Başhekimliğe bağlı olarak çalışması planlanan birimde, personelin tercihen sağlık alanında en az 2 yıl çalışmış olması şartı aranacak. Bu birimlerde çalışacak personel, bilgi teknolojilerini etkin kullanma, etkili iletişim becerisi, esnek mesai uyumu, seyahat engeli olmaması gibi özellikleri taşıyacak.
Yazılı ve görsel iletişim kanallarını yakından takip edecek birim personelleri, başka alanlarda görevlendirilemeyecek.
Yazıda, birimlerin aktif hizmet sunan şehir hastaneleriyle eğitim ve araştırma hastaneleri bünyesinde 1 Şubat 2019'a kadar, açılacak şehir hastanelerinde ise hasta kabul tarihinin 1 ay öncesine kadar "İletişim ve Tanıtım Birimi" oluşturulması istendi.
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