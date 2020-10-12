Hasan Sabbah kimdir?

TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakterini Gürkan Uygun canlandırıyor.

HASAN SABBAH KİMDİR?

Hasan Sabbah Nizari İsmaili Devleti'nin ve Haşhaşi fedai grubunun kurucusudur. Farklı bir dini ekole dayalı üst düzey dini bilgi birikimine ve otoriter bir liderlik karakterine sahip olduğu bilinen Hasan Sabbah kurduğu tarikatın suikaste dayanan farklı askeri taktikleri ve 35 yıl boyunca dışına çıkmadan yaşadığı Alamut Kalesi ile tanınır.