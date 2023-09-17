Harşit Çayı'nda koruma altındaki su samurları 3'ü bir arada görüntülendi
Gümüşhane kent merkezindeki Harşit Çayı'nda koruma altında bulunan 3 su samuru vatandaşlar tarafından aynı anda görüntülendi
Uzun süredir yağmur yağışı olmaması nedeniyle su seviyesi iyice düşen Harşit Çayı son günlerde su samurlarına da ev sahipliği yapıyor.
HARŞIT ÇAYI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ
Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan ve Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye bölen Harşit Çayı’nda su samurları bu sefer 3’ü bir arada görüntülendi.
VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarının görüntüleri bölgeden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına takıldı.
KENTİN TAM GÖBEĞİNDE
Zaman zaman ayıların da görüntülendiği Harşit Çayında bugün akşam saatlerinde kentin tam göbeğinde çay kenarında suda oynadığı ve balık avladığı görülen 3 su samuru bir süre sonra sudan çıkarak gözden kayboldu.