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        Haberler Yaşam Su samurları birlikte oraya çıktı, vatandaşlar böyle görüntüledi! - En son haberler

        Harşit Çayı'nda koruma altındaki su samurları 3'ü bir arada görüntülendi

        Gümüşhane kent merkezindeki Harşit Çayı'nda koruma altında bulunan 3 su samuru vatandaşlar tarafından aynı anda görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 22:00 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:06
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        Vatandaşlar fark etti
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        Uzun süredir yağmur yağışı olmaması nedeniyle su seviyesi iyice düşen Harşit Çayı son günlerde su samurlarına da ev sahipliği yapıyor.

        HARŞIT ÇAYI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

        Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan ve Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye bölen Harşit Çayı’nda su samurları bu sefer 3’ü bir arada görüntülendi.

        VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

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        Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarının görüntüleri bölgeden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına takıldı.

        KENTİN TAM GÖBEĞİNDE

        Zaman zaman ayıların da görüntülendiği Harşit Çayında bugün akşam saatlerinde kentin tam göbeğinde çay kenarında suda oynadığı ve balık avladığı görülen 3 su samuru bir süre sonra sudan çıkarak gözden kayboldu.

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        #Harşıt çayı
        #su samuru
        #haberler
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