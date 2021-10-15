DHA

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde düzenlenen konserde sanatçı Mehmet Erdem sahne aldı. Mehmet Erdem´in sahne aldığı ve yüzlerce kişinin katıldığı konserde sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, aşılama oranı en düşük il olan Şanlıurfa'da yaklaşık iki saat süren konser sonunda sanatçıya Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik tarafından hediye verildi.