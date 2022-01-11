Haremlique Istanbul'dan 3 yeni mağaza

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Ev tekstil ürünleri markası Haremlique Istanbul, yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Verilen bilgiye göre, yurt içinde Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul içerisinde ve İzmir'de İstinyePark İzmir Alışveriş Merkezi'nde iki mağaza açan Haremlique Istanbul, yurt dışı büyüme planları çerçevesinde ise Miami'deki Bal Harbour Shops Alışveriş Merkezi'nde yeni mağazasını ziyaretçilerle buluşturacak.

Markanın kurucusu ve CEO'su Caroline N. Koç, Haremlique Istanbul'un hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli lokasyonlarda yer almayı sürdürmesinden heyecan duyduklarını anlatırken, "Son dönemde İstanbul'da uluslararası bir otel zinciri olan Mandarin Oriental'in, İzmir'de ise İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin açılışı pandeminin süren etkilerine rağmen perakende ve hizmet sektörüne canlılık getirdi. Yeniden eski günlere dönüşümüzün çok hızlı olmayacağını biliyoruz ancak böyle büyük markaların yatırımlarına devam etmelerini önemli buluyorum. Bu kapsamda biz de yurt içinde bu iki lokasyondaki yeni mağaza yatırımlarımızı tamamladık ve yakında ziyaretçilerimizle buluşmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Koç, Miami'de Haremlique Istanbul'un gördüğü ilginin bir neticesi olarak ikinci mağazayı açma kararı aldıklarını da kaydederek, "Haremlique Istanbul'un Türkiye'de başlayan marka yolculuğunu yurt dışında devam ettirmek stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yerel üretim yapan bir marka olarak, ülkemizin bu alandaki gücünü kendi tasarımlarımızla bir araya getirip dünyaya tanıtıyoruz. Yurt dışındaki etkinliğimizi artırma hedefimiz bizi gelecek dönem için cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.



