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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Harekete Alan Aç' dans gösterisi Akbank Sanat'ta

        'Harekete Alan Aç' dans gösterisi

        Akbank Sanat, 27 Şubat Salı günü 'Harekete Alan Aç' adlı başlıklı etkinlikte 5 farklı çağdaş dans performansına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:44
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        'Harekete Alan Aç' dans gösterisi
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        Dansın birleştirici gücüne kapılarını açan Akbank Sanat, 27 Şubat Salı günü saat 20:00’de 5 farklı çağdaş dans performansına ev sahipliği yapacak.

        Sanatseverlere güncel çağdaş dans yapıtlarını, yeni koreograflar ve dans yeteneklerini keşfetme imkanı veren “Harekete Alan Aç” gösterisinde “How Now Becomes Then”, “Way No Way”, “Kim Ki?”, “Sightless” ve “Avuçların İçinde” dans yapıtları sırasıyla genç yetenekler tarafından sahnelenecek.

        70 kişinin katılabileceği etkinlik ücretsiz.

        Performanslar:

        • “HOW NOW BECOMES THEN” Koreografi, dans: Şiva Canbazoğlu, İlayda Evgin Müzik: We Parade! Süre: 10 dakika
        • “WAY NO WAY” Koreografi: Elif Fırat Dansçı: Batuhan Daştan Müzik: Vivaldi-Winter Süre: 10 dakika
        • “KİM Kİ?” Koreografi ve performans: Diren Ezgi Yıldızkan, Gizem Seçkin Müzik: Damla Topçu, Tülin Deniz Bayoğlu Süre: 11 dakika
        • “SIGHTLESS” Koreografi ve Performans: Halil İbrahim Aygün Müzik: Danheim – Feigr Süre: 10 dakika
        • “AVUÇLARIN İÇİNDE” Koreografi: Serhat Kural Dansçılar: Alya Dormen, Burcu Uçatenik, Ceren Sezgi Copur, Gizem Yalman, Göktuğ Gençkaya, Nazlı Deniz Mercan, Ay Çakır Müzik: Onur Seçki Süre: 10 dakika
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        #Akbank Sanat
        #Harekete Alan Aç
        #dans
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