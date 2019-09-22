İstanbul'da gerçekleştiren ve Türkiye ile İsviçre arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sunması amacıyla düzenlenen Swiss Days etkinliğinde birçok İsviçreli firma hazır bulundu.

Bunlardan biri de Türkiye’de 25 yıldır faaliyet gösteren İsviçreli otel zinciri Hapimag oldu.

Etkinlikte bir araya geldiğimiz Hapimag CEO’su Hassan Kadbi, turizmin dünyada ve Türkiye'deki geleceği üzerine önemli mesajlar verdi.

Küresel anlamda turizm sektörün yükselişinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyleyen Hassan Kadbi, "Son üç yılda kişi başına düşen mobil geniş bant internet aboneliği sayısı küresel olarak yüzde 25’ten fazla arttı. Dijitalleşme, turizm ve seyahat sektörü için son derece önemli bir konu. Gelişen yeni teknolojiler insanları daha çok seyahat etmeye teşvik ediyor. Yakın gelecekte müşterileri çekebilmenin en avantajlı yolu dijital platformlar olacak. Türkiye online rezervasyonlar ve turizmde teknolojiyi kullanma konusunda çok ileri seviyede" dedi.

'KÜRESEL BAĞLANTI ARTIYOR'

Başta Asya kıtası olmak üzere tüm dünyada orta sınıfın büyümeye devam etiğini belirten Kadbi, "Büyüyen orta sınıf daha çok seyahat etmeye başladı. Bu durum seyahat rakamlarına da yansımış durumda. Ticari tansiyon ve dünya basınındaki milliyetçilik dozu artsa da küresel bağlantı arttı. Havayolu altyapısının gelişmesinin yanı sıra bireyler arası uluslararası açıklık ve kültürel, ekonomik, akademik temas kuvvetlendi" diye konuştu.

Bu durumu örnekler ile açıklayan Kadbi, "2015-2018 döneminde, uçak koltuğu başına kat edilen mesafe yüzde 30 yükseldi. Petrol fiyatlarının görece düşük olması, biletlerin ucuzlaması ve havaalanı vergilerinin düşmesi seyahati daha ulaşılabilir bir noktaya taşıyarak demokratikleştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una, küresel ticaretin yüzde 7'sine ve her 10 istihdamdan birine tekabül ediyor. Global ekonomiyi turizm sektörü ayakta tutuyor diyebiliriz" ifadesini kullandı.

'2019 YENİ BİR REKOL YILI OLACAK'

Türkiye turizm sektörü, 2019 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, turizmcilerin beklentisi ise yılın hem turist sayısında hem de gelirler de geçen yıla göre artış ile kapanacağı yönünde.

Kadbi'nin beklentileri de sektörün geri kalanından farksız. Öyle ki, sektördeki büyüme rakamlarının devam edeceğine inandığını Kadbi, 2019'un Türk turizmi açısından tarihi bir yıl olacağını kaydetti.

Hasan Kadbi, "Yarattığı döviz girdisiyle Türkiye ekonomisi açısından en stratejik sektör konumuna gelmiş durumda. 2017’de 23 milyar dolar olan seyahat gelirleri, 2018’de 30 milyar doları geçti. 2019’da da büyüme devam ediyor. 2020 yılının da iyi geçmesini bekliyoruz. 2021 yılı için belirlenen 42 milyar dolarlık turizm geliri hedefini de ulaşılabilir, reel bir hedef olarak görüyorum" dedi.

Türkiye'nin, doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Hapimag CEO'su, "Turizmde daha iyi seviyelere ulaşmak için her destinasyonun kendine özgü yönlerini tanıtan bir stratejiyle hareket edilmeli. Misafirlerimiz buna özellikle dikkat ediyor. Geçmiş yıllarda denize girmek için her şey dahil sistemini tercih ediyorlardı ama artık bu durum değişiyor. Özellikle gençlerin tercihleri çok farklı. Bu nedenle misafirlerimiz için farklı paketler oluşturduk. Spor, kültür, wellness ve yürüyüş gibi birçok paketimiz var" bilgisini paylaştı.

'ÇİNLİ TURİST SAYISINDA ARTIŞ VAR'

Hapimag’in Türkiye’deki yatırımlarıyla ilgili bilgiler paylaşan Hasan Kadbi, "Tüm dünyada 16 ülkede, 60 tesisimiz bulunuyor. Bodrum’daki tesisimiz yurtdışından büyük ilgi görüyor. Bu yıl yaz-kış sezonunun tamamını kapsayacak şekilde Çin’den gelen turist sayısında ciddi oranda artış yaşıyoruz. Şu ana kadar doluluk oranımızın önemli kısmını Çinli misafirlerimiz oluşturuyor" dedi.

Yeni destinasyonlardan Bodrum'a direk uçuşların başlamasının etkilerini gördüklerini kaydeden Kadbi, "Ayrıca İtalya’dan yoğun rezervasyon alıyoruz. İtalya’dan yedi bölgeden Bodrum’a direk uçuşların başlaması bu ülkeden gelen misafirlerimizin artmasını sağladı. Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) özellikle de Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerden önemli oranda misafirimiz geliyor. Ortadoğu ülkelerinden Bodrum’a direk uçuşların artması bu bölgedeki ülkelerden de talep artışı sağladı. Ayrıca Kore ve Japonya pazarlarına girdik" diye konuştu.

Hapimag’in Bodrum'daki otelinin bu sezon yüzde yüz doluluk oranı ile çalıştığını aktaran şirketin CEO'su Kadbi ile, Türkiye'deki gelecek planları üzerine de konuştuk.

Önümüzdeki yıllarda tüm tesislerinde yenileme çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydeden Kadbi, "Bu nedenle yatırımlara ara vereceğiz. Fakat, bir gün Türkiye'de ikinci bir otel yatırımı yaparsak, bunu İstanbul'da yaparız" dedi.

ÜYELİK SİSTEMİ İLE ÇALIŞIYOR

Hapimag'in alışagelmiş turizm işletmeciliğinden bir takım farklarının olduğunu belirtelim. Öyle ki, farklı destinasyonlarda aynı standartta hizmet vermek amacı ile 1963 yılında kurulan şirket, kooperatif bir yapıya sahip.

Verilen bilgiye göre, üyelik sistemi çalışan İsviçreli şirketin tek bir sahibi bulunmazken, 130 bin üyenin yönetimde söz hakkı bulunuyor.

Ödenen üyelik giriş ücreti ve yıllık aidatlar karşılığında puan kazanan üyelerin, Hapimag'in dünyanın her noktasındaki tesisinde konaklama hakkı bulunuyor.

Hapimag CEO'su Kabdi'nin aktardığına göre, 60 tesisin tamamının mülkiyeti Hapimag'e ait ve bu mülklerin toplam yatırım tutarı da 1 milyar euronun üstünde.

Öte yandan, şirketin yıl içinde üyelerinden topladığı aidatın toplam tutarı ise 200 milyon euro civarında.

Sektöründe farklılık yaratan iş modeli ile Hapimag için, bugün Uber ve Airbnb gibi şirketler sayesinde adını sıklıkla duyduğumuz ‘paylaşım ekonomisi’ kavramının ilk öncülerinden biri diyebiliriz.