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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hanife Yılmaz'ı dini nikahlı eşi Hasan Bulut üzerine benzin döküp yaktı - Son haberler

        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"

        Muğla'da, Hasan Bulut, dini nikahlı eşi 36 yaşındaki Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Ağır yaralanan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bulut, Yılmaz'ın intihar ettiğini söylerken, ifadesine başvurulan Bulut'un üvey oğlu 16 yaşındaki Halil A., "Üvey babam, anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut, bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:57
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        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
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        Muğla'da olay, 19 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi.

        EVİN BAHÇESİNDE TARTIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz (36), evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

        BENZİNİ DÖKÜP ATEŞE VERDİ

        Bulut, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şişede bulunan benzini kadının üzerine döktü. Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi.

        KOMŞULARI ALEVİ SÖNDÜRDÜ

        Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        DİNİ NİKAHLI EŞ: KENDİSİNİ YAKTI

        Polisin ifadesine başvurduğu Hasan Bulut, Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek için üzerine benzin dökerek, kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu ileri sürdü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu Halil A.'nın ifadesine başvurdu.

        "ANNEMİ YANAR VAZİYETTE GÖRDÜK"

        Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Halil A.'nın (16), "Olay günü evimizde oturduğumuz sırada bahçede üvey babam ile annem tartıştı. Üvey babam anneme, 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük.

        "ANNEMİN YANIŞINI GÜLÜMSEYEREK İZLİYORDU"

        Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dediği belirtildi.

        Gözaltına alınan Hasan Bulut, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        #hanife yılmaz
        #Muğla
        #Son dakika haberler
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