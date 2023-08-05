Hande Yener: Yeni nesil rütbesini bilmeli

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı, "500 milyon dilenmeler artık olmuyor. Gerçek şarkılar yerini buluyor” sözleri Yener’e hatırlatıldı. Şarkcı, konuyla ilgili şöyle konuştu: O şarkıcılar, iki yıl aradan sonra kaybolup gidiyorlar. Şu an benim çıkardığım şarkı bir numara. Benden bi' tane daha yok.

"KENDİ ÜLKEME PARA KAZANDIRIRIM"

Tatil için yurt dışı değil yurt içini tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, "Ben kendi ülkeme para kazandırırım” ifadelerini kullandı.