Hande Yener: Tek olmak gibi bir derdim yok

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Yener, Yenikapı'da düzenlenen 'İstanbul Festivali'nde sahneye çıktı. Yener, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin, "Barbie bebek gibi olmuşsunuz" iltifatına yanıt veren Hande Yener, "Barbie değil gerilla gibiyim" dedi.

Kıyafeti ve tarzıyla alakalı konuşan Yener, "Bazı kostümler çok zor ama altından kalkıyorum, çok şükür" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, 'Benden Bir Tane Daha Yok' adlı şarkısıyla ilgili, "Sanal dünya ve sokak başka bir dünya. Konserlerden belli oluyor, şarkıya eşlik ettiklerini görüyorum seyircinin ve algoritmalara Türk halkı gereken cevabı veriyor. Algoritmalar en çok kim tık alıyorsa onu birinci yapıyor. Mesela bir çocuk yanlış tıklasa bile onu dinliyor diye algılıyor ve şarkı birinci olabiliyor. Bu çok komik ve müziği manipüle edebiliyor. Bu duruma sokak cevabını verdi, emeklerimin karşılığını alıp haksızlıkları sindirebiliyorum böyle olunca. Kimsenin başarısız olmasını istemem ama Beyonce'u geçiyorlar bir günde. Düşünün yani. Beni geçtim, Beyonce'u nasıl geçiyorsunuz! Tamamen algı ve dijital dünya doğruyu yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.

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"TEK OLMAK GİBİ BİR DERDİM YOK" Sözlerinde devam eden Hande Yener, "Ben cesurum, tek bir şarkıyı bile sevdirmek zorken albüm yapmak cesaret işidir. Kötü bir süreç atlattık ülke olarak. Çok fazla felaket yaşadık ve anmak bile istemiyorum o günleri. Ben de düşündüm ve 'Tek şarkı değil albüm çıkarmalıyım' dedim. Müziği yaşatalım, tek olmak gibi bir derdim yok. Kendi sınırlarımı zorlamayı seviyorum ve enerjim çok yüksek. Çok mutluyum" dedi. "Artık bu ülkenin iki uzaylısı var!" Kıyafeti sosyal medyayı salladı