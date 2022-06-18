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Hande Yener: Artık bu ülkenin iki uzaylısı var! Mustafa Topaloğlu... - Magazin haberleri

Hande Yener: Artık bu ülkenin iki uzaylısı var!

Önceki gün Çeşme'de sahne alan Hande Yener, tercih ettiği kostüm hakkında, "Berksan ile 'Artık bu ülkenin iki uzaylısı var' şeklinde başlığı da attık. Eskiden birdi, şimdi iki..." diyerek, güldü. Berksan da, "Artık Mustafa Topaloğlu kusura bakmayacak." şeklinde konuşarak kahkaha attı

18.06.2022 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Almanya'daki bir festivalde sahne aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Hande Yener, önceki akşam Çeşme'de hayranlarıyla bir araya geldi.

  • "DÜKKAN SAHİBİ 'DURUN' DİYE UYARDI"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Yener, "Kostüm Amsterdam'dan, bayağı bir alışveriş yaptım. Dükkan sahibi, 'Artık durun!' diye uyarıda bulundu. Belki bu parçaları bir daha bulamam diye birçok kostüm aldım. Biliyorsunuz, ben sahne için çok özeniyorum." açıklamasını yaptı.

  • "ARTIK BU ÜLKENİN İKİ UZAYLISI VAR"

    Şarkıcı, dikkat çeken sahne kostümü hakkında, "Berksan ile 'Artık bu ülkenin iki uzaylısı var' şeklinde başlığı da attık. Eskiden birdi, şimdi iki..." diyerek, güldü.

    Berksan da, "Artık Mustafa Topaloğlu kusura bakmayacak." sözlerinin ardından kahkaha attı.

  • "BU İŞTEN EKMEK PARASI KAZANAN ARKADAŞLARIMIZ VAR"

    Son olarak müzik kısıtlamalarının gece 01.00'e kadar uzatılması hakkında açıklamalarda da bulunan ünlü şarkıcı, "Çok fazla bu işten ekmek parası kazanan arkadaşımız var. Hepimiz öyle... El birliğiyle bu işin saatini uzatmamız lazım. Umarım bu yasak süresi daha fazla uzun saatlere doğru gider." dedi.

  • "SAHNE BİZİM HAYAL DÜNYAMIZ"

    Geçtiğimiz haftalarda konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Yener, "Dünya starları ve bir de siz böyle çok tarz giyiniyorsunuz. Bu tarzı Madonna'ya benzettik. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermişti.

    Ünlü popçu, "Biraz çılgınlığı seviyorum. Ruhuma göre giyinince de sahneyi çok etkiliyor kostüm. Ne kadar özgürseniz o kadar sahnenizi, yaptığınız işi etkiliyor. Rahat olması da önemli ama ruhunuzu ve tarzınızı yansıtması da önemli. Çünkü sahne de bizim hayal dünyamız. O yüzden son zamanlardaki spekülasyonlar bizim yaptığımız işi basitleştiriyor. Hepimizin emeği var. Fiziğimizi hazır tutuyoruz sadece kostümlerimizi değil ve çok ciddi ekipler var arkamızda." şeklinde konuştu.

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