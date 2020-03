HABERTURK.COM

Popçu Hande Yener, sürpriz bir şarkıyla müzikseverlerle buluşuyor. Kariyerinin 20. yıl özel albümünü çıkarmaya hazırlanan Yener, albümden bir şarkıyı yayınlayarak ters köşe yaptı. Herkesin merakla beklediği albüm öncesi 'Pencere' şarkısını yayınlayan Yener, anlamlı bir parçaya imza attı.

Sözü Berksan, müziği Berksan ve Misha, düzenlemesi Misha, mix ve mastering’i Fireonblack’e ait olan 'Pencere' şarkısı sözleri ile son günlerde yaşadığımız tüm kötü olayları özetliyor.

Yener, "Hani dünya bize dönüyordu, biz kaybediyorduk? Hani herkes çok seviyordu, bize yetişemiyordu? Hani hayat yüzümüze gülüyordu, bunu kim uydurdu?" sözleriyle dikkat çekiyor.

Şarkının anlam ve önemini klibe ve single kapağına da taşıyan Yener’in dikkat çeken fotoğrafı ve video klibi ise Aytekin Yalçın imzası taşıyor.

"MUCİZE VE ŞİFA DİLİYORUM"

Hande Yener, yeni şarkısıyla ilgili şunları söyledi:

'Pencere', albümün önemli bir parçası. Sözleri ve klibi ile günümüzü, hissettiklerimizi, değişen dünya düzenini ifade ediyor. Tüm insanlık adına yaşanan tüm bu felaketlerin, bu zor zamanların son bulması için her an her duamda mucize ve şifa diliyorum hepimize…