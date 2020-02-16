"ŞANSLIYIM"

Arkadaşlar burası benim çok eski bir arkadaşımın mekanı. Onu bu gece kıramadım. Neler yaptığıma gelince... Deliler gibi albüm yapıyoruz.

Evlilikle alakalı gün ve tarihle pek ilgimiz yok. Güzel bir gün. Sevgilim de var, şanslıyım. Olmayanlara da aşk diliyorum. Güzel geçiyor bizim her günümüz gerçekten.