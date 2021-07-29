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Hande Yener'den bikinili dans şov: Mutluluğun kısa yolları var - Magazin haberleri

Hande Yener'den bikinili dans şov!

Geçtiğimiz günlerde bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği gerçeği açıklayarak meme kanserini atlattığını ifade eden şarkıcı Hande Yener, bikinisiyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Videoda keyifli halleriyle dikkat çeken Yener, gönderisinde, "Mutluluğun kısa yolları var ve dans bu kısa yollardan biri." ifadelerini kullandı

29.07.2021 - 16:35 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Konserlerinden arta kalan zamanlarında denizin ve güneşin keyfini çıkaran popçu Hande Yener, önceki gün konakladığı bir otelin bahçesinde bikinisiyle dans etti.

  • Güzel havanın tadını çıkaran Yener, o anları Instagram hesabından, "Mutluluğun kısa yolları var ve dans bu kısa yollardan biri." notuyla yayınladı. Videoda keyfinin yerinde olduğu görülen 48 yaşındaki şarkıcının paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • "ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

    Kurban Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Hande Yener, konser öncesinde basın mensupları ile sohbet etmişti. Geçtiğimiz günlerde kanseri yendiğini açıklayan Yener, konuyla ilgili, "Çok zor günler geçirdim. Hayranlarım üzülmesin diye kimseye söylemedim. Herkesten çok fazla destek mesajı aldım ve ağlayarak okudum." demişti.

  • "EN AZ 10 KERE ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

    Sahne öncesi verdiği röportajda çok özel açıklamalarda bulunan Yener, bir dönem karıştığı silahlı rehin alma olayına da değimişti. Yener, "O bir şey değil ki... Ben en az 10 kere ölümden döndüm." ifadelerini kullanmıştı.

  • "MEME KANSERİNİ ATLATTIM"

    Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği gerçeği sadece Show TV’de yayınlanan 'Cumartesi Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'na anlatmıştı. Meme kanserini atlattığını söyleyen ünlü şarkıcı, geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde dile getirmişti.

    Yener, 7 saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek, öğrendiğini dile getirmişti.

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