Murat Dalkıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra yeni ev bir bakmaya karar verdi.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çiftinin sevgiliyken birlikte yaşadıkları evin yıllık kirasının 600 bin lira olduğu ve Murat Dalkılıç'ın evin kirasını peşin ödediği iddia edildi.

Sosyal medyada 'ayrılık pahalıya mal oldu' yorumları yapıldı.