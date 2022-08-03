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Hande Erçel ile Kaan Yıldırım birbirini sildi! Miguel Angel Silvestre... - Magazin haberleri

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım birbirini sildi! Miguel Angel Silvestre...

Bir süredir aşk yaşadıklarına dair haberlerle gündeme gelen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi kısa sürdü. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından sildi. Ayrılık haberlerinin ardından İspanyol aktör Miguel Angel Silvestre'nin, Erçel'i sosyal medya hesabından takip etmeye başladığı ortaya çıktı

03.08.2022 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Hande Erçel, meslektaşı Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra bir dönem rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikiliden kötü haber geldi.

  • AŞK KISA SÜRDÜ

    İlişkilerini sonlandıran ikili, birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Ancak ayrılık haberlerinin ardından sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

  • İspanyol aktör Miguel Angel Silvestre'nin, Erçel'i sosyal medya hesabından takip etmeye başladığı ortaya çıktı.

  • Erçel de Silvestre'ın takibine karşılık verdi. 40 yaşındaki ünlü aktörün, Hande Erçel'in son paylaşımına gülücük ve göz kırpma emojisi bırakması ise dikkatlerden kaçmadı. 

  • BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

    Öte yandan 2019'da 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, daha önce Emirgan'daki bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları görülen çift, çıkışta Yıldırım'ın otomobiline yönelmişti.

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