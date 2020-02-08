Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kendisine hediye gelen saksı içerisindeki çiçeğiyle tiyatro salonundan ayrılan Hande Doğandemir, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Muhabirlerin "Sevgiliniz Kerem Arslanoğlu bu akşam oyunu izlemedi. Doğru mu?" sorusuna Doğandemir, "Yok. O bu akşam çalışıyor. O yüzden gelemedi. Ama daha önce izlemişti. Sıkıntı yok. Her şey çok güzel" şeklinde yanıt verdi

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