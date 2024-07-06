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        Haberler Magazin Hande Ataizi, tatil sezonunu Bodrum'da açtı - Magazin haberleri

        Hande Ataizi, tatil sezonunu Bodrum'da açtı

        Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 17:50 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:50
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          Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi.

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          Hande Ataizi, bir ara denize girip serinlemek istedi ama suyun soğuk olduğunu fark edince gerisin geriye şezlonguna döndü.

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          İskeledeki merdivenlerde Dinç Aydoğdu ile sohbet eden Hande Ataizi, sevgilisine suyun soğukluğundan şikâyet etti.

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          Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun keyifli tatilinden fotoğraflar şöyle;

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