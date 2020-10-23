Hamileliğin 25. haftasına ulaşmak demek aynı zamanda hamileliğin son 3 ayı olan üçüncü trimester döneminin başlangıcına ulaşmak anlamını taşıyor. Bebeğiniz için henüz değişmeyen şeylerden birisi anne rahminin içerisinde hala rahatça dönebileceği kadar alana sahip olmasıdır, ancak bundan sonra bir fark olacak. Bebeğiniz artık iç kulak içinde gelişen denge duyusuna sahip. Yani karnınızın içinde keyifle dönerken, artık hangi yönün aşağısı hangisinin yukarısı olduğunun bilinci içerisinde hareket ediyor. Peki, Hamileliğin 25. haftasında neler olur? Hamileliğin 25. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 25. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 25. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

Hamileliğinizin 25. haftası itibari ile bebeğiniz kendisini dış dünya için hazırlamaya devam ediyorken boyu şimdiden yaklaşık olarak 34 cm uzunluğuna ve kilosu ise 670 gr ağırlığına ulaştı bile ayrıca şu an itibari ile boyutları ufak bir kavun ebatlarında.

Bebeğin hızlıca saçları uzuyor ve ayrıca vücudu yağ tutmaya başlıyor.

Göbek bağı artık çok daha kalın ve bu yüzden daha güçlü. Göbek bağı besinleri ve oksijeni bebeğinize aktarıp artıkları dönüştürülmesi için amniyotik sıvının içerisine iletiyor.

Ağzının etrafındaki sinirler gelişmeye başladı. Bu duyu, doğumdan sonra bebeğinize meme uçlarınızı bulmasında ve meme ucunuzu kavrayarak emmesinde yardımcı olacak.

Hamileliğinizin 25. haftası itibari ile bebeğinizin işitme yeteneği, babasının sesini tanıyacak, bazı ses ve müzikleri duyduğunda rahatlayacak kadar gelişti.

Gelişimi doğuma kadar devam edecek olan bebeğinizin akciğerlerinin içerisindeki kılcal damarlarını geliştirmeye başladı. Akciğerlerinin tamamen gelişmesine daha uzun zaman var belki, ancak alacağı ilk nefes için önemli bir adımı daha geride bırakmış oldu.

Önümüzdeki haftalarla birlikte bebeğinizin buruş buruş olan cildi artık gitgide düzgün ve yeni doğan bebeklerinkine benzer bir hal almaya başlıyor.

Bebeğinizin koordinasyon duygusu ve duyularının birçoğu daha da gelişmiş ve özelleşmiş durumda. Sinir gelişimi hala devam ediyor, hatta bebeğinizin elleri ve parmakları şekil almış durumda. Bebeğiniz bu gelişen el sinirleri ile elini yumruk şekline getirebilecek beceriye sahip. Çevresini tanımak ve hissetmek için artık ellerini kullanmaya başladı ve üstelik siz bunların hepsini hissedebiliyorsunuz. Ayrıca bebeğinizin parmaklarını emmek için kullandığını önümüzdeki doktor randevularınızdan birinde ultrason sırasında görürseniz hiç şaşırmayın.

Hazır doktorunuza gitmişken, bebeğinizin kalp atışlarını duymak isteyebilirsiniz. Bu haftalarda bir steteskop yardımıyla bebeğinizin kalp atışlarını artık dinleyebilmeniz mümkün.

Siz bebeğinizin vücut sıcaklığını bu dönemlerde plasenta yardımı ile kontrol altında tutuyorsunuz ancak bebeğiniz bu haftalarda yağ depolamaya ve de tüy geliştirmeye devam ediyor ve hamileliğinizin 15. haftası ile birlikte başlayan tüy geliştirme işlemi bu haftalarda da düzenli bir şekilde devam edecektir.

Hamileliğin 25. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

Bebeğinizin saçları hızlıca uzarken sizin saçlarınız da daha dolgun görünmeye başladı. Bu durumda saçlarınızın çoğaldığını zannediyor olabilirsiniz ancak aslında saçlarınız çoğalmıyor, sadece, artık pek dökülmüyor.

Hareketleriniz iyice kısıtlanmaya başladı ama doktorunuza danışarak yapabileceğiniz egzersizlerinize devam etmenizde bir sakınca yok.

Bu dönemde sindirim sisteminizin hızlanmasını sağlayan hormonları vücudunuz artık daha az üretmeye başlayacak. Bunun yanı sıra bebeğiniz nasıl sizin üriner sisteminizi kullanıyorsa, diğer boşaltım atıkları için de sizin sistemlerinizi bu haftalarda kullanmaya başlayacak. Sisteminizi bebeğin sizinle birlikte kullanması ise sizde sindirim sorunları, gaz ağrıları ve mide asidinin zaman zaman yemek borusuna çıkması sorununu oluşturabilir.

haftadan itibaren yuvarlaklaşmaya ve yukarı doğru çekilmeye başlayan anne karnı, bu haftalarda da hem yukarıya doğru hem de yatay olarak gelişmeye ve büyümeye devam edecek. Bunun anneye geri dönüşü ise, zaten bu dönemle birlikte gece uykusunun yer yer bozulması sorununa bir de yatarken yaşanabilecek sorunlar eklenecek. Bu dönemde anne adaylarının yatmak ve oturmak için doğru pozisyonu seçmesi oldukça önemlidir. Annelerin tercihlerine göre bu dönemlerde hamileler için özel olarak üretilmiş yastıklar kullanılabilir.

Hamileliğin son üç ayına yani son trimester dönemine gireceğiniz bu süreçte artık günlük değişimler kadar gelecek için aldığınız önlemler de ön plana çıkmalıdır. Bebeğinizin sağlığı için yapılacak olan birçok testte, özellikle hamileliğin 25. ve 28. haftaları arası doğru sonuçları almak için en ideal olan zaman dilimidir. Bu dönemde yapılacak hematokrin/hemoglobin testi, anemi varlığını önceden tespit etmek için oldukça önemli bir testtir. Aynı zamanda glikoz toleransı ve glikoz taramalarının da üçüncü trimester boyunca yapılmasında fazlası ile faydası olacaktır.