Hamdi Alkan emekli oldu
EYT'den emekli olduğunu duyuran Hamdi Alkan, emekli maaşını açıkladı
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Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT’den emekli olduğunu söyledi.
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Önceki akşam Kadıköy'deki bir etkinliğe katılan Alkan, emekli maaşını da açıkladı.
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56 yaşındaki oyuncu, "7 bin 600 TL maaş alıyorum" dedi.
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Yeni projelerine ilişkin de konuşan Alkan, "Kadıköy'de iki tane müzik projemiz var, onlarla ilgileniyorum. Çok yakında güzel işlerimiz olacak" dedi.
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Hamdi Alkan ayrıca, "Kızım Zeynep'ten de bahsetmek istiyorum, kendisi çok iyi. İkinci ameliyatını oldu elinden ama yurt dışına yolladım. Tiyatro görüşmeleri var orada. Gitmesi gerekiyordu" dedi.