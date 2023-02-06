Depremden sonra uyardı: Buralar felaket, lütfen...

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Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498 olduğunu açıkladı.

Şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de "Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca AHBAP Arama Kurtarma yola koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Geçmiş olsun güzel ülkem" demişti.

"VALİLİK VE AFAD ONAYI ALMADAN KAMYONLARA EŞYA YÜKLEMEYİN" Deprem bölgesine giden Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak takipçilerini uyardı. Levent, "Şu anda insanlar can çekişiyor. Arama kurtarma faaliyetleri çok yoğun. Artık sokak jargonu ile konuşacağım. Allah’ını kitabını Muhammed'ini seven varsa lütfen lütfen Valilik ve AFAD onayı almadan kamyonlara eşya yüklemeyin, yollamayın. Buralar felaket, lütfen..." ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: DHA, AA ÜNLÜLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

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