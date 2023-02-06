Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Haluk Levent'ten deprem yardımı uyarısı: Buralar felaket, lütfen... - Magazin haberleri

Haluk Levent'ten deprem yardımı uyarısı: Buralar felaket, lütfen...

AHBAP Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu: "Lütfen valilik ve AFAD onayı almadan kamyonlara eşya yüklemeyin yollamayın! Buralar felaket, lütfen..."

Giriş: 06.02.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
Haluk Levent'ten deprem yardımı uyarısı: Buralar felaket, lütfen... - Magazin haberleri
Depremden sonra uyardı: Buralar felaket, lütfen...
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498 olduğunu açıkladı.

Şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de "Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca AHBAP Arama Kurtarma yola koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Geçmiş olsun güzel ülkem" demişti.

"VALİLİK VE AFAD ONAYI ALMADAN KAMYONLARA EŞYA YÜKLEMEYİN"

Deprem bölgesine giden Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak takipçilerini uyardı. Levent, "Şu anda insanlar can çekişiyor. Arama kurtarma faaliyetleri çok yoğun. Artık sokak jargonu ile konuşacağım. Allah’ını kitabını Muhammed'ini seven varsa lütfen lütfen Valilik ve AFAD onayı almadan kamyonlara eşya yüklemeyin, yollamayın. Buralar felaket, lütfen..." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: DHA, AA

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AFAD'dan cep telefonu uyarısı
AFAD'dan cep telefonu uyarısı
Deprem fırtınası İstanbul'u etkiler mi?
Deprem fırtınası İstanbul'u etkiler mi?
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
İstanbul gece depremle sallandı
İstanbul gece depremle sallandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.