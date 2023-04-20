"ÜÇ SAFTİRİĞİN KOMİK HİKÂYESİ"

Okan Cabalar: Birazdan üç saftiriğin çok komik hikâyesini seyredeceksiniz. Sabahtan beridir röportaj veriyoruz. 'Seyirci bu filmi niye izlesin?' diye soruyorlar, izlesinler çünkü çok komik.

Korhan Herduran: Üzerinde itinayla çalışılmış, ustaların bir araya geldiği çok hoş bir film. Bir de bu dönem gülmeye, eğlenmeye çok ihtiyaç var. O ihtiyacı karşılayacak bir film oldu. Yolu, bahtı açık olsun.

Emrah Kaman: Ben de filmin başarılı olacağını düşünüyorum. Şu açıdan çok kıymetli bizim için; 'Kardeş Payı'nın yazarı, yönetmeni ve ikinci yönetmeni bu filmde bir araya geldi. Biz de elimizden geldiğince kendimizi göstermeye çalıştık, inşallah başarılı olmuşuzdur.

Ecenaz Üçer: Çok keyifli çektik. Oyuncu arkadaşlarımla, yönetmenimle, yapımcımızla, inanılmaz bir film yaptık. Sizi güldüreceğiz en azından. Bugünlerde hepimizin ihtiyacı var. Çok güzel, çok tatlı oldu. İyi seyirler diliyorum.

Müfit Kayacan: Bu filmin akıbetinin gerçekten güzel olmasını diliyorum, inanıyorum. Gerçekten samimi bir ekiple, yapımla ve yönetmenle çalıştığımı düşünüyorum. İzleyicinin kendisine sevgiyle samimiyetle giden şeyleri sahiplendiğini düşünüyorum. Bu filmin de öyle olacağına inanıyorum. Herkesin emeğine sağlık.