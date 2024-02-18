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        Haberler Magazin Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'

        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'

        Bu yıl ağırlıklı olarak 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini uluslararası platformlarda duyuranlara verilen 'Vatanseverlik Ödülü'ne layık görülen isimler arasında Haluk Levent de yer aldı. Levent konuşmasında; "Hangi siyasi partiye, düşünceye ait olursanız olun ama milli olun, şeklinde benim de düşüncelerim vardır. Milli duruş önemlidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:43
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        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) tarafından Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü' verildi.

        MİSP'nin geleneksel 'Vatanseverlik Ödülü' için başkent Lefkoşa'da düzenlenen törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri, kurum temsilcileriyle davetliler katıldı.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

        Bu yıl ağırlıklı olarak 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini uluslararası platformlarda duyuranlara verilen 'Vatanseverlik Ödülü'ne layık görülenler arasında Haluk Levent de yer aldı.

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        Şarkıcı Haluk Levent
        Şarkıcı Haluk Levent

        "MİLLİ DURUŞ ÖNEMLİDİR"

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, MİSP'nin çalışmalarını takdirle izlediklerini vurgulayarak, özellikle deprem felaketinde ortaya konan çabaların çok kıymetli olduğuna dikkati çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvası için Adıyaman'a giden öğrencilerin kaldığı İsias Otel ile ilgili devam eden davanın takipçisi olacaklarını dile getiren Tatar; "Deprem sürecinde tek yürek olduk, acılar bizi birleştirdi. Kaybettiğimiz insanlarımızı unutmamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

        Haluk Levent de ödül konuşmasında; "Hangi siyasi partiye, düşünceye ait olursanız olun ama milli olun, şeklinde benim de düşüncelerim vardır. Milli duruş önemlidir" dedi.

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        Deprem sürecinde yaraları sarmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de birçok kişi ve kuruluştan destek aldıklarını vurgulayan Haluk Levent, destek olanlara AHBAP Derneği adına teşekkür etti.

        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'nü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.

        Fotoğraflar: AA

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        #Haluk Levent

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