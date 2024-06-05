Halsey'den üzücü haber
ABD'li şarkıcı Halsey, Lösemi (Kan Kanseri) ile mücadele ettiğini duyurdu. "Hayatta olduğum için şanslıyım" diyen şarkıcı, hastanede tedavi görürken çekilen görüntülerini yayımladı
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Bir süre önce yollarını ayırdığı Türk senarist Alev Aydın'dan Ender Ridley adını verdiği bir oğlu olan şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından geçirdiği zor günleri anlattı.
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Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey'in paylaşımına; The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesi hayranlarını meraklandırdı.
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Ünlü şarkıcı, paylaşımında net bir açıklama yapmadı ancak gördüğü tedavinin işaretlerini ima etti.
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29 yaşındaki şarkıcının bazı görüntülerde gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.
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Ayrıca stüdyoda şarkılarını seslendirirken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaşan Halsey; "Uzun hikâyenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikâyenin uzunu bir albüm yazdım" dedi.
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Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey paylaştığı videolardan birinde de kendini yaşlı bir kadın gibi hissettiğini belirterek; "Kendime hasta olmak için iki yıl süre veriyorum" ifadelerine yer verdi.
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Halsey'in takipçileri, ünlü şarkıcıya destek mesajları yolladı.