TATİL KREDİSİ Tutar ve Ödeme Koşulları

Halkbank ile anlaşmalı seyahat acentelerinden yapacağınız tatil paketi satın alım işlemlerinizde konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere, toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade seçeneğiyle kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredi tutarının %80’i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20’lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere hesabınıza aktarılacaktır.

Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti Halkbank tarafından ödenecek; taksit ödemeleriniz ise 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda kullanacağınız kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.